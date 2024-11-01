Presentan libro “Raúl Porras Barrenechea. Maestro de la Peruanidad”

Con el propósito de ahondar en torno al significado de la vida y legado de Raúl Porras Barrenechea, el IRPB, en conjunto con el Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, presentó, el Munilibro Nª38, “Raúl Porras Barrenechea. Maestro de la Peruanidad”, del historiador Gabriel García Higueras. El Embajador Luis Mendívil-Canales, director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea, destacó la publicación de este Munilibro por parte de la Municipalidad de Lima, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, a fin de difundir la biografía del