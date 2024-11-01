"La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer" (18'16")  

Iñaki cuenta que en un hospital de Sevilla se logró un gran avance científico. El mismo avance se consiguió a la vez en Estados Unidos. En Sevilla, el primer beneficiario fue la familia de un camionero. En EEUU, la de un millonario. La ciencia es la misma pero las decisiones políticas lo cambian todo. También habla de esas causas por las que luchamos durante décadas —el feminismo, los derechos LGTBI, la integración social— ahora son "palabras malditas". Están en la diana. Lo que viene no depende de fuerzas misteriosas sino de nosotros.