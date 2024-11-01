Precios por las nubes en EE.UU: Walmart traslada aranceles a los consumidores

Los aranceles están haciendo subir los precios en todo el país, apretando los presupuestos de los hogares, según un informe de la Reserva Federal. Como resultado, las empresas están despidiendo a miles de trabajadores. Los consumidores que enfrentan presiones sobre los precios arancelarios están recortando el gasto en muchos lugares, lo que lleva a las empresas a recortar contrataciones. El CEO Walmart Doug McMillon, dijo el mes pasado que los costes están subiendo cada semana, una tendencia que se espera que continúe.