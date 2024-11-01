edición general
Precios por las nubes en EE.UU: Walmart traslada aranceles a los consumidores

Los aranceles están haciendo subir los precios en todo el país, apretando los presupuestos de los hogares, según un informe de la Reserva Federal. Como resultado, las empresas están despidiendo a miles de trabajadores. Los consumidores que enfrentan presiones sobre los precios arancelarios están recortando el gasto en muchos lugares, lo que lleva a las empresas a recortar contrataciones. El CEO Walmart Doug McMillon, dijo el mes pasado que los costes están subiendo cada semana, una tendencia que se espera que continúe.

DrEvil #2 DrEvil
Hay que reconocerle a cara-Dorito que consigue cosas increíbles. Ha conseguido que todo el mundo vea como una medida de dominación mundial el hecho de masacrar a impuestos a sus propios ciudadanos.
Europa, sin ir más lejos, haciendo concesiones en materia energética y militar para que este tipo no suba los impuestos en su país.
ACOJONANTE.
#3 Leon_Bocanegra
#2 Me gusta más "cabeza risketo"
#1 Leon_Bocanegra
Nooo! Quien lo iba a sospechar! Anonadado me hallo!
alfon_sico #4 alfon_sico
#1 no se podía saber
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Simplificando mucho:

Precio = costes * (1 + margen) (margen en porcentaje)
Costes = coste producto + aranceles (en este caso)

Tampoco es que sea muy difícil de entender (hay más cosillas a tener en cuenta, pero vamos, a groso modo, así es)

P.s. los costes fijos como edificios, personal, etc se pueden meter en el margen.
#5 Mandri20 *
Ya lo decían los expertos: comer naranja podrida es perjudicial. Ahora han pillado la infección del siglo...
