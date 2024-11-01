edición general
Los precios de los jets privados se disparan mientras los ricos se apresuran a salir de Dubái [EN]

Los ataques iraníes contra Dubái y el cierre de su aeropuerto han desatado una carrera entre los más ricos por abandonar los emiratos mediante rutas alternativas en jets privados. La ciudad —un lugar de recreo para multimillonarios, influencers y millones de visitantes internacionales—, se ha mantenido en tensión desde que drones y misiles, lanzados en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dañaron el aeropuerto y alcanzaron varios hoteles y lugares emblemáticos de alto perfil.

obmultimedia #7 obmultimedia
Los criptobros y dropshiperos están llorando como madalenas, se fueron de España para que no les friesen a impuestos y ahora les van a freír a bombas allí.
Derko_89 #3 Derko_89
Tristísima noticia, espera que me seco las lágrimas con un billete de 5 euros
wachington #4 wachington
Tengo una sensación agridulce, por un lado me parece perfecto que se vaya a la mierda todo el montaje que tienen esos países, pero por otro lado me habría gustado más que se hubiera ido a la mierda de forma natural, sin bombardeos.

Sin lugar a dudas, que les den por culo a todos los expats y jeques que viven en esos países.
#6 Suleiman
#4 Pues a mí me preocupa más porque irán a otro sitio, y es probable que sea España.
wachington #8 wachington
#6 Yo también lo he pensado y lo he escrito para borrarlo después, porqué en la situación actual creo que es menos importante.

Pero sí, parte del turismo, expats y especulación inmobiliaria vendrá para aquí.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
No mires arriba hacia Irán
#2 eipoc
Deben estar muy contentas las dictaduras de la zona con la decisión de EEUU.
CheliO_oS #5 CheliO_oS
Es el mercado, amigo.
