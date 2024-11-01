Los precios de los jets privados se disparan mientras los ricos se apresuran a salir de Dubái [EN]

Los ataques iraníes contra Dubái y el cierre de su aeropuerto han desatado una carrera entre los más ricos por abandonar los emiratos mediante rutas alternativas en jets privados. La ciudad —un lugar de recreo para multimillonarios, influencers y millones de visitantes internacionales—, se ha mantenido en tensión desde que drones y misiles, lanzados en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dañaron el aeropuerto y alcanzaron varios hoteles y lugares emblemáticos de alto perfil.