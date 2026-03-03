El precio de la gasolina sube en Estados Unidos tras los ataques a Irán

Los precios de la gasolina en Estados Unidos han comenzado a subir esta semana como consecuencia del aumento internacional de los precios del petróleo, tras los ataques conjuntos de las fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán el lunes. De acuerdo con CBS News, el precio del crudo West Texas Intermediate saltó 6,2%, alcanzando USD 71,19 por barril, mientras el Brent, referente internacional, subió casi 9% y llegó a USD 79,31, el punto más alto en más de un año.