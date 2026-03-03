edición general
El precio de la gasolina sube en Estados Unidos tras los ataques a Irán

Los precios de la gasolina en Estados Unidos han comenzado a subir esta semana como consecuencia del aumento internacional de los precios del petróleo, tras los ataques conjuntos de las fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán el lunes. De acuerdo con CBS News, el precio del crudo West Texas Intermediate saltó 6,2%, alcanzando USD 71,19 por barril, mientras el Brent, referente internacional, subió casi 9% y llegó a USD 79,31, el punto más alto en más de un año.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Cómo se sume a la subida del petróleo, a la inflación, un desfiles de ataúdes de soldados muertos… Trump está acabado en las midterms
5 K 73
rmdf #2 rmdf
#1 Esta guerra se ha hecho para que no haya midterms.
4 K 52
chemado_chema #4 chemado_chema
#1 ya está acabado. Jamás en la historia un presidente ha perdido tanto apoyo en tan poco tiempo.
0 K 7
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
#4 hasta los suyos discrepan con el. no se si es mas sangrante que los casos de nixon y bush hijo. el ultimo tuvo el apoyo de todo el mundo con el 11-S pero lo perdio con muchas mamarrachadas que hizo como lo del katrina y la guerra de iraq mientras que el primero fue por el watergate y la guerra de vietnam.
0 K 9
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Por eso las lleva intentando manipular desde el minuto uno.
0 K 13
#3 capitan.meneito
aquí también ha subido, nos ha jodio
0 K 11

