El pragmatismo de Sheinbaum ante las presiones de Trump

Unidos ponen de relieve la extrema dependencia del modelo económico mexicano respecto a la primera potencia económica mundial. Bajo la administración Biden, las perspectivas para México en términos de comercio e inversiones eran positivas gracias a medidas como la Ley de Reducción de la Inflación y al crecimiento del nearshoring (la deslocalización cercana) en el marco de la reconfiguración de las cadenas de valor. No obstante, estas altas expectativas han quedado en tela de juicio desde la reelección de Donald Trump.