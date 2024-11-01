edición general
Pradales lamenta el "espectáculo nada edificante" en Bilbao durante La Vuelta y Aburto siente "vergüenza ajena"

El lehendakari remarca que "se puede protestar sin poner en riesgo la seguridad", mientras que el alcalde de Bilbao emplaza a la oposición a condenar los actos "incívicos" y asegura que "le duele en el alma" la imagen que se ha dado. "Echa a tierra" el trabajo para atraer eventos" dice Etxanobe .

adimdrive #3 adimdrive
Cuando nuestros políticos hagan lo que deben hacer ante un genocidio, los ciudadanos no necesitaremos bloquear carreras ciclistas que blanquean al puto estado terrorista y asesino de Israel
10 K 121
Romfitay #11 Romfitay
El alcalde de Bilbao dice que le duele en el alma la imagen que se ha dado.

Ostras, a mí me parece que es para estar superorgullosos ¿Qué tiene ese alcalde en la cabeza?
6 K 76
LinternaGorri #16 LinternaGorri
#11 sobres
0 K 11
#1 txepel *
Le ensuciamos el marketing a los sionistas y alejamos los Grammy Latinos de Bilbao. Un win-win donde los haya.
5 K 52
karakol #12 karakol
Vergüenza ajena, y asco, sentimos algunos ante los que por omisión, dejación, cobardía o, simplemente, por dinero miran hacía otro lado ante un genocidio, ante el asesinato de mujeres y niños indefensos.

Para los que lo defienden y/o justifican solo espero que sean religiosos y que su dios, sea cual fuere, exista.
3 K 43
kosako #5 kosako
Queréis eventos? No traigais israelíes.

Sencillo.
3 K 35
ElPerroDeLosCinco #8 ElPerroDeLosCinco *
No todo vale para "traer eventos". De lo que está pasando ahora en Gaza se va a hablar durante décadas, acabe como acabe. Hay veces que hay que elegir en qué lado de la Historia queremos estar.

Supongo que dentro de 20 años, Pradales dirá: "fuimos cómplices silenciosos de un genocidio, pero oye, aquel año cuatro partidos de la Champions en San Mamés"
1 K 26
vicus. #2 vicus.
Dicen las malas lenguas, que el partido Jetzale, trabajo o sigue en nómina de la CIA y como consecuencia de ello simpatiza con Mierdaél
0 K 20
ehizabai #7 ehizabai
#2 No hay que buscar conspiraciones.
Es simplemente que EHBildu dijo ayer que ole las protestas, y claro, ahora el PNV a decir que fueron violentas, malas y antisemitas y muy mal todo.
Si mañana EHBildu dijera que muy bien que Israel anexe Cisjordania, el PNV saldría que "desde el río hasta el mar, y que Hamas es legítima defensa".
5 K 62
Urasandi #14 Urasandi
#2 "Nosotros siempre hemos estado con el Mossad"
El aitita Arzallus, en "así fue".
0 K 11
#4 diablos_maiq
Pongámonos todos un lazo de color azul celeste como repulsa por los crímenes de Israel. Seguro que nos hacen caso.
2 K 19
Mltfrtk #10 Mltfrtk
El PNV está acabado.
0 K 12
LinternaGorri #15 LinternaGorri
#10 no caerá esa breva
0 K 11
ehizabai #9 ehizabai *
A ver, hay que entender a Aburto. Él está muy concienciado de los peligros de la bicicleta, y claro, empatiza mucho:

youtu.be/9APLDo97VUU
0 K 10
#6 Barriales
Entiendo que lo dicen por la organización de la vuelta.
0 K 7
Ah_no_nimo #13 Ah_no_nimo
Están a dos patxaranes de pedir que se disuelva el pueblo para que puedan elegir otro
0 K 7

