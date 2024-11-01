Pradales lamenta el "espectáculo nada edificante" en Bilbao durante La Vuelta y Aburto siente "vergüenza ajena"

El lehendakari remarca que "se puede protestar sin poner en riesgo la seguridad", mientras que el alcalde de Bilbao emplaza a la oposición a condenar los actos "incívicos" y asegura que "le duele en el alma" la imagen que se ha dado. "Echa a tierra" el trabajo para atraer eventos" dice Etxanobe .
| etiquetas: padrales , aburtu , vuelta , manifestaciones , israel , palestina
Ostras, a mí me parece que es para estar superorgullosos ¿Qué tiene ese alcalde en la cabeza?
Para los que lo defienden y/o justifican solo espero que sean religiosos y que su dios, sea cual fuere, exista.
Sencillo.
Supongo que dentro de 20 años, Pradales dirá: "fuimos cómplices silenciosos de un genocidio, pero oye, aquel año cuatro partidos de la Champions en San Mamés"
Es simplemente que EHBildu dijo ayer que ole las protestas, y claro, ahora el PNV a decir que fueron violentas, malas y antisemitas y muy mal todo.
Si mañana EHBildu dijera que muy bien que Israel anexe Cisjordania, el PNV saldría que "desde el río hasta el mar, y que Hamas es legítima defensa".
El aitita Arzallus, en "así fue".
youtu.be/9APLDo97VUU