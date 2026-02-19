El PP también presenta su propia ley para prohibir el burka: multa de hasta 600 euros y excepciones por frío

El Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa, que llega después de fracasar la propuesta de Vox, contempla multas de hasta 600 euros y contempla excepciones por condiciones meteorológicas adversas.
| etiquetas: pp , burka , frio
Edit
Dentro de los edificios no hace frío, por lo que ahí no tendría sentido llevarlos nunca, no?
Hasta entonces multa.
yo soy el primero que está en contra y buenos palos me han caído por decirlo en esta nuestra comunidad
Aquí lo explico:
- La propuesta de ley de VOX habla de forma expresa de prohibir el "burka y el nicab". No habla en genérico de "prendas que cubran el rostro", habla de esas dos prendas de forma específica.
- En Francia está vigente desde 2010 una ley que prohíbe llevar el rostro tapado, sin nombrar vestimentas concretas y añade excepciones por las cuales se puede ir con el rostro tapado por motivos "de salud, profesionales, deportivos, festivos, o actos artísticos o tradicionales". (Y aquí destaco que los motivos religiosos no se incluyen)
www.meneame.net/notame/3710977
¿Quién decide cómo se distingue lo que es algo festivo o tradicional de algo religioso? ¿No es el burka algo tradicional?
¿Si las mujeres islamistas bailan un poco mientras lo llevan pueden alegar algo festivo?
Me sigue pareciendo todo muy absurdo.
Habrá quien quiera entender esto como una defensa del burka y nada más lejos.
Ahora me acabo yo de enterar de que el burka es una prenda de abrigo.
Y dicho esto, nunca he visto a nadie con burka en España, no sé por qué se ha puesto tan de moda hablar de él.
Yo solo los he visto en Londres ... ni en Marruecos, ni en Túnez ni en Arabia ... Y de hecho, uno que vi en Londres, lo llevaba una señora en Sotheby's a la que seguían una serie de empleados cargados y por la caía del tejido y lo que brillaban las lentejuelas .. costaba más que todo lo que llevábamos encima mi mujer y yo, incluido el crédito de la VISA.
Date un paseo por Málaga, Almería...
Curiosamente, en Marbella y Puerto Banus donde más hay
"Entre 1998 y 2015, la Iglesia Católica en España inmatriculó 34.961 bienes inmuebles gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el gobierno de José María Aznar, que permitió a la Iglesia registrar propiedades que no tenía documentadas como propiedad, incluso sin pagar ningún coste.
Conferencia… » ver todo el comentario
La norma del PP prohíbe llevar la cara. La excepción del frio sería para que nadie fuera multado por llevar un pasamontañas.
Yo a veces no se si la gente no entiende las cosas o es que no quiere entender las cosas.
Como los que salen con las monjas, cuando ellas no llevan la cara tapada.