El PP también presenta su propia ley para prohibir el burka: multa de hasta 600 euros y excepciones por frío

El Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa, que llega después de fracasar la propuesta de Vox, contempla multas de hasta 600 euros y contempla excepciones por condiciones meteorológicas adversas.

Pacman #1 Pacman *
En Soria, o Burgos, Burka todo el año, menos 9 días en julio xD

Dentro de los edificios no hace frío, por lo que ahí no tendría sentido llevarlos nunca, no?
Druidaferal #7 Druidaferal
#1 mira tío, si quieres obligar a tu mujer a llevar esa basura hazlo en tu casa. Ya alguien tomará cartas en el asunto y te cortaran las alas, no esté gobierno "feminista". Pero habrá uno que vea lo que todo el mundo sabe y lo frene.
Hasta entonces multa.
Pacman #13 Pacman
#7 yo?
yo soy el primero que está en contra y buenos palos me han caído por decirlo en esta nuestra comunidad
angelitoMagno #2 angelitoMagno *
Una ley parecida a la francesa, no la chapuza que había presentado VOX.

Aquí lo explico:
- La propuesta de ley de VOX habla de forma expresa de prohibir el "burka y el nicab". No habla en genérico de "prendas que cubran el rostro", habla de esas dos prendas de forma específica.

- En Francia está vigente desde 2010 una ley que prohíbe llevar el rostro tapado, sin nombrar vestimentas concretas y añade excepciones por las cuales se puede ir con el rostro tapado por motivos "de salud, profesionales, deportivos, festivos, o actos artísticos o tradicionales". (Y aquí destaco que los motivos religiosos no se incluyen)

www.meneame.net/notame/3710977
Ludovicio #5 Ludovicio
#2 Estaría bien saber cómo afecta eso a los nazarenos.
¿Quién decide cómo se distingue lo que es algo festivo o tradicional de algo religioso? ¿No es el burka algo tradicional?

¿Si las mujeres islamistas bailan un poco mientras lo llevan pueden alegar algo festivo?

Me sigue pareciendo todo muy absurdo.

Habrá quien quiera entender esto como una defensa del burka y nada más lejos.
Battlestar #9 Battlestar
#5 Entiendo que los del "kuklux" entraría dentro de evento "festivo"
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#5 Las mujeres islamistas no pueden bailar, bailar es pecado.
1 K 31
Ludovicio #17 Ludovicio
#11 Lo se. Y creo que me has entendido perfectamente.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
excepciones por frío

Ahora me acabo yo de enterar de que el burka es una prenda de abrigo. :roll:
LaLaLari #8 LaLaLari
#3 Ojo, que yo estando de Erasmus en Estocolmo tenía una compañera nacida en Somalia, pero criada en Londres. Jamás llevó hijab hasta que un día se presentó en clase con él puesto. Cuando le preguntamos que a qué se debía dijo que estábamos a -14°C y esto le tapaba las orejas y el cuello.

Y dicho esto, nunca he visto a nadie con burka en España, no sé por qué se ha puesto tan de moda hablar de él.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#8

Yo solo los he visto en Londres ... ni en Marruecos, ni en Túnez ni en Arabia ... Y de hecho, uno que vi en Londres, lo llevaba una señora en Sotheby's a la que seguían una serie de empleados cargados y por la caía del tejido y lo que brillaban las lentejuelas .. costaba más que todo lo que llevábamos encima mi mujer y yo, incluido el crédito de la VISA.
Pacman #15 Pacman
#8 vente al sur

Date un paseo por Málaga, Almería...

Curiosamente, en Marbella y Puerto Banus donde más hay
cocolisto #16 cocolisto *
La pobreza del debate sobre burka si o no es tremenda.No poner en cuestión la relación de religión y estado es una forma de corrupción mental.¿El problema es el burka,en serio?:

"Entre 1998 y 2015, la Iglesia Católica en España inmatriculó 34.961 bienes inmuebles gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el gobierno de José María Aznar, que permitió a la Iglesia registrar propiedades que no tenía documentadas como propiedad, incluso sin pagar ningún coste.

Conferencia…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Lo de "excepciones por el frio" no es que puedas llevar el burka si hace frio.
La norma del PP prohíbe llevar la cara. La excepción del frio sería para que nadie fuera multado por llevar un pasamontañas.

Yo a veces no se si la gente no entiende las cosas o es que no quiere entender las cosas.
Como los que salen con las monjas, cuando ellas no llevan la cara tapada.
Druidaferal #4 Druidaferal
Buena. Me alegro. El partido que jamás pensé que pudiera hacer algo bien, el partido de barcenas y junto al psoe el que insultaba manifestantes del 15M. Por fin algo de lo que yo personalmente puedo sentirme orgulloso. Esto no es la dictadura Islamica de Abdullah hacia su mujer. Esto es una democracia laica que tiene la obligación de respetar los derechos humanos y la dignidad humana por encima de los celos o el sometimiento disfrazado de religión.
Druidaferal #6 Druidaferal
en términos legales me parece muy acertado. Te ahorras de tener que discutir con un machista del 15 de por que su mujer mascota va así o va asa por que tiene frío. El frio se pasa.
kastanedowski #10 kastanedowski
#6 mi voto por lo de mascota
menéame