El PP propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y volver a una España de pequeños propietarios

El PP propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y volver a una España de pequeños propietarios  

Alberto Nadal dice que Franco ya aplicó políticas para limitar el precio del alquiler y fueron un fracaso

| etiquetas: franco , pp , vivienda
9 comentarios
mmlv #2 mmlv
De pequeños propietarios dicen los que han vendido el país a fondos buitre!!
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 El Pequeño Aznar, el Pequeño Rato, el Pequeño Nicolás... esos pequeños cabroncetes.
Findeton #7 Findeton
#2 Qué cansinos sois. Lo que hay que hacer es construir más. O, como en este caso, reconvertir oficinas en viviendas. Tiene sentido porque ahora se trabaja mucho más en remoto.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
¡paren las rotativas, el PP hablando de Franco, pero hablado no bien sino mal! ¡Francomodín!
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
#8 Kuruñes3.0 *
xD xD xD anda un gaviota sensato! ahora si que nos vamos a la mierda, es justo lo que la gente quiere, poder comprarse un piso!
Es que además lo clava punto por punto! Primera vez un PPrro hablando al caso!
Seguid con el rollo lgtbiplusultra y los puntos morados, seguid!!!
Gry #6 Gry
¿Que dicen que van a hacer que para ayudar a las pequeñas empresas?
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
EL PP proponiendo, a lo que se han opuesto en el pasado

La oposición de Maó tumba la propuesta del PSOE de convertir locales en vivienda fuera de los ejes comerciales
Los votos en contra de PP y Xisco Cardona, y la abstención de Ara Maó, impiden aplicar la medida
www.menorca.info/menorca/local/2024/02/28/2114903/oposicion-mao-tumba-
#4 abogado_del_diablo
Ah, pues si Franco, ese gran experto con apenas 800.000 muertos a sus espaldas, ya lo aplicó y no le funcionó, pues nada, no vale la pena ni intentarlo.
Sería gracioso si estos monguers no fuesen los que van a gobernarnos.
