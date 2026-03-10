El PP se pliega a Vox y elimina la ley de Memoria Democrática de Baleares

Finalmente el Parlamento de Baleares ha aprobado el martes 10 de marzo la derogación de la ley autonómica de Memoria y Reconocimiento Democráticos con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de los partidos del bloque de izquierda. Fue una condición impuesta por Vox para dar apoyo a los Presupuestos de 2025 del Gobierno de la popular Marga Prohens y también formaba parte de los acuerdos de gobernabilidad pactados entre ambas formaciones y que llevaron finalmente a la ultraderecha a apoyar la investidura de la líder popular.