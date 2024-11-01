PP y Junts mantienen su oposición a la prórroga de los alquileres mientras el PSOE guarda silencio

Es difícil encontrar una declaración de algún alto cargo del PSOE a favor de la prórroga de los alquileres de dos años aprobada a través de un Real Decreto Ley (RDL) el pasado 20 de marzo. Es difícil encontrarla hasta en el discurso de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de ese día. Entonces, el presidente español le dedicó apenas dos minutos de una presentación que duró 50 a la principal medida para hacer frente a la crisis de vivienda de toda la legislatura.