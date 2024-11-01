edición general
"El PP está más perdido que Marco el Día de la Madre": ahora ven dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional en el ataque de EEUU a Venezuela

Este lunes ya se vio a Isabel Díaz Ayuso embarrancar en plena entrevista con Susanna Griso, cuando la presentadora le preguntó por las contradicciones entre su discurso y la realidad. Pero lo mejor ha sido lo de Alberto Núñez Feijóo publicando una carta diciendo que "la captura de Maduro es una buena noticia sin ambages" y que "el futuro no es Delcy", sin criticar nada de la operación ni citar a Trump. Ahora la cosa ha ido virando y Cuca Gamarra ya ha admitido que "evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional".

HEDIONDOS.
El partido meme
Ha ladrado Aznar y los suyos salivan. Toca repliegue. Es burdo pero van con ello.
#1 A ver, iban a muerte con la oposición y Trump los puenteó. O se enfadan o parecen los más pardillos del universo.
Más perdido que un chavista español el día del padre.
