"El PP está más perdido que Marco el Día de la Madre": ahora ven dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional en el ataque de EEUU a Venezuela

Este lunes ya se vio a Isabel Díaz Ayuso embarrancar en plena entrevista con Susanna Griso, cuando la presentadora le preguntó por las contradicciones entre su discurso y la realidad. Pero lo mejor ha sido lo de Alberto Núñez Feijóo publicando una carta diciendo que "la captura de Maduro es una buena noticia sin ambages" y que "el futuro no es Delcy", sin criticar nada de la operación ni citar a Trump. Ahora la cosa ha ido virando y Cuca Gamarra ya ha admitido que "evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional".