Porcícolas generan un desastre ambiental en México y criminalizan a pueblos indígenas mayas

Un colectivo de 20 comunidades mayas presentó una denuncia popular ante las autoridades federales donde, entre otros aspectos, exige que se vete el otorgamiento de permisos para la apertura de nuevas granjas o la ampliación de las ya existentes en Yucatán, en el sureste de México. Habitantes de comunidades sufren graves problemas de salud por la contaminación que originan las porcícolas. La apicultura de la región, seriamente afectada por la actividad de Kekén y sus aparceros.