edición general
3 meneos
27 clics
Polvorones de Navidad para una guerra en el desierto; la olvidada Guerra de Ifni-Sahara de 1957

Polvorones de Navidad para una guerra en el desierto; la olvidada Guerra de Ifni-Sahara de 1957

El 22 de diciembre de 1957, cuando todo el mundo estaba pendiente del Gordo de Navidad, se hizo llegar a toda la prensa española el discurso que el ministro del Ejército, teniente general Barroso, había dado el día anterior en las Cortes de Procuradores. Las informaciones sobre el Congreso eran escasas y muy formales, pues la dictadura no quería protagonismo para un parlamento orgánico constituido con la intención de dar una mínima apariencia «democrática». Informaba del ataque de unas fuerzas paramilitares contra Ifni un mes antes.

| etiquetas: navidad , ifni-sahara , guerra
3 0 0 K 23 cultura
3 comentarios
3 0 0 K 23 cultura
elTieso #2 elTieso
Mi padre, militar entonces, estuvo allí como teniente. Tenía que poner el pan bajo la marmita para que no se lo comieran las ratas y cazarlas a tiros. Una mierda de guerra que nadie en la península sabía que estuviera librándose, según me dijo. Dejó el ejército a su regreso.
1 K 19
EldelaPepi #3 EldelaPepi
Polvorones en el desierto.
¿Qué nesecidad?
Como si no las estuvieran pasando putas ya.
0 K 8
#1 Ninrojo
Esta guerra está olvidada por casi todos y más para los de la pulsera y bandera,
lucharon con lo puesto como en todas las guerras de Marruecos.
Arriba Españaaaaaaaa
0 K 6

menéame