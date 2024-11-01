Polvorones de Navidad para una guerra en el desierto; la olvidada Guerra de Ifni-Sahara de 1957

El 22 de diciembre de 1957, cuando todo el mundo estaba pendiente del Gordo de Navidad, se hizo llegar a toda la prensa española el discurso que el ministro del Ejército, teniente general Barroso, había dado el día anterior en las Cortes de Procuradores. Las informaciones sobre el Congreso eran escasas y muy formales, pues la dictadura no quería protagonismo para un parlamento orgánico constituido con la intención de dar una mínima apariencia «democrática». Informaba del ataque de unas fuerzas paramilitares contra Ifni un mes antes.