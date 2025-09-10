edición general
Polonia se activa tras alerta ucraniana de sobrevuelo de drones rusos sobre su territorio

Se desconoce cuántos drones fueron avistados por Ucrania, pero medios de ese país informaron de varios aviones no tripulados cruzaron el espacio aéreo polaco en dirección a la ciudad occidental de Rzeszow. La detección se produjo en momentos en que la mayor parte de Ucrania se encontraba bajo alerta de ataques aéreos, incluyendo las ciudades de Volyn y Lviv, fronterizas con Polonia.

#1 arreglenenlacemagico
"An operation is underway aimed at identifying and neutralizing the objects. On the orders of the Operational Commander of the Polish Armed Forces, weapons have been deployed, and services are actively working to locate the downed objects."
x.com/DowOperSZ/status/1965593314716995891
informacion en tiempo real de la bbc , ya estan los nazis invadiendo polonia otra vez se han derribado ya algun dron.
www.bbc.com/news/live/c2enwk1l9e1t
#1 www.bbc.com/news/live/c2enwk1l9e1t se me olvido pegar el enlace de la bbc
