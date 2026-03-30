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La Policía pedirá la ayuda de Marruecos ante el hallazgo de un nuevo narcotúnel en Ceuta

La Policía pedirá la ayuda de Marruecos ante el hallazgo de un nuevo narcotúnel en Ceuta

La Policía Nacional solicitará la colaboración de Marruecos para intentar determinar la profundidad del nuevo narcotúnel hallado en el polígono del Tarajal de Ceuta, junto a la frontera, a escasos cien metros de donde la Guardia Civil localizó otro el pasado año. Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, de la nueva infraestructura se conocen pocos datos, aunque sí se ha determinado que es más sofisticada que la primera ya que ésta última cuenta con un montacargas.

| etiquetas: policía , marruecos , ceuta , narcos , tunel
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5 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
A ver cuánto tarda el primer monguer en salir con la cantinela de "legalización ya".
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Supercinexin #3 Supercinexin
¿Ayuda de Marruecos? De un oficial del Ejército de Tierra la pedía yo, para que llenase de trampas explosivas el puto túnel ese. Y ni reportarlo ni hostias, estas cosas se gestionan mejor sin anuncios.
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#4 Albarkas
A mí lo que me hace gracia de estas noticias de túneles es cuando dicen que no saben dónde está la otra salida.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Lo normal es que hubieras esperado para pillar el que salga por ahí.

Oigan que lo hemos encontrado!!! No lo usen, no vaya a ser que nos pongan en posición de tener que detenerles!!!!
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menéame