La Policía pedirá la ayuda de Marruecos ante el hallazgo de un nuevo narcotúnel en Ceuta

La Policía Nacional solicitará la colaboración de Marruecos para intentar determinar la profundidad del nuevo narcotúnel hallado en el polígono del Tarajal de Ceuta, junto a la frontera, a escasos cien metros de donde la Guardia Civil localizó otro el pasado año. Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, de la nueva infraestructura se conocen pocos datos, aunque sí se ha determinado que es más sofisticada que la primera ya que ésta última cuenta con un montacargas.