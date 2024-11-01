edición general
La policía de Londres se compromete a defender su decisión de exigir al personal declarar si son masones

La policía de Londres se comprometió a defender enérgicamente su decisión de exigir al personal y a los agentes de policía que declaren si están afiliados a la masonería, según un comunicado emitido este lunes. El comunicado de la Policía Metropolitana (Met) se produjo en respuesta a la solicitud de la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE) de una orden judicial que bloquee la implementación de la nueva política. "Dos tercios de los oficiales y el personal encuestados coinciden en que esta política es necesaria", declaró la MET

elTieso #2 elTieso
O sea, si eres policía masón inglés no puedes investigar a masones por conflicto de interés. Si aplicamos esto con ser de ultraderecha en España mañana tenemos parados a la mitad de los policías.
1
#1 Toponotomalasuerte
El mundo cada vez me parece más distópico. Las semejanzas con la europa de hace cien años son cada vez más sorprendentemente abundantes.
0
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
En España la Constitución prohíbe las sociedades secretas. En UK no están prohibidas y se producen estas cosas.
0
ochoceros #4 ochoceros
#3 ¿Seguro que las prohíbe? Dime dónde está la lista de miembros del Opus Dei, o dónde publican los negocios y actividades de sus afiliados, por ejemplo.

Otra cosa es que te refirieses a la anterior Constitución, la de 1931:

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e

…   » ver todo el comentario
0
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#4 artículo 22, apartado 5.
0

