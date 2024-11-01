La policía de Londres se compromete a defender su decisión de exigir al personal declarar si son masones

La policía de Londres se comprometió a defender enérgicamente su decisión de exigir al personal y a los agentes de policía que declaren si están afiliados a la masonería, según un comunicado emitido este lunes. El comunicado de la Policía Metropolitana (Met) se produjo en respuesta a la solicitud de la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE) de una orden judicial que bloquee la implementación de la nueva política. "Dos tercios de los oficiales y el personal encuestados coinciden en que esta política es necesaria", declaró la MET