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La Policía checa investiga como atentado terrorista un incendio en una fábrica de armas vinculada a Israel

La Policía checa investiga como atentado terrorista un incendio en una fábrica de armas vinculada a Israel

El grupo 'The Earthquake Faction' reivindica el ataque sobre las instalaciones del gigante armamentístico israelí Elbit Systems, asociada con la checa LPP Holding. La policía checa está investigando un incendio que se ha producido este viernes en una fábrica de armas como un posible atentado terrorista, según ha afirmado el ministro del Interior checo, después de que un grupo antiisraelí reivindicara la autoría del incendio, según informa AFP.

| etiquetas: armas , israel , república checa , incendio
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4 comentarios
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Waves #2 Waves
Héroes contra el terrorismo de USA e Israel.
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Rayder #1 Rayder
"Un grupo autodenominado «Earthquake_faction» irrumpió en las instalaciones de una fábrica propiedad del fabricante israelí de armamento Elbit Systems Ltd. y prendió fuego al complejo, logrando arrasarlo por completo.

Elbit Systems posee, o a través de socios, plantas en varios países, principalmente en Norteamérica y Europa. Se especializa en la fabricación de drones, equipos de guerra electrónica y sistemas de entrenamiento militar."
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Rayder #4 Rayder
"El 20 de marzo de 2026, la Facción Terremoto atacó el epicentro de la industria armamentística israelí en Europa. En Pardubice, República Checa, el "Centro de Excelencia" de Elbit Systems, recientemente construido en colaboración con LPP, servía para la expansión global del mayor productor de armas de Israel.

Mientras el centro de desarrollo, producción y entrenamiento estaba vacío, la Facción Terremoto intervino para destruir su equipo e incendiar la fábrica. No hubo heridos.…   » ver todo el comentario
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ansiet #3 ansiet
Héroes sin capa
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menéame