La Policía checa investiga como atentado terrorista un incendio en una fábrica de armas vinculada a Israel

El grupo 'The Earthquake Faction' reivindica el ataque sobre las instalaciones del gigante armamentístico israelí Elbit Systems, asociada con la checa LPP Holding. La policía checa está investigando un incendio que se ha producido este viernes en una fábrica de armas como un posible atentado terrorista, según ha afirmado el ministro del Interior checo, después de que un grupo antiisraelí reivindicara la autoría del incendio, según informa AFP.