La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein

La Policía del condado de Essex, en Reino Unido, ha informado este jueves de que está examinando información sobre vuelos privados con origen y destino en el aeropuerto Londres-Stansted en relación con los documentos difundidos sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una semana después de que el ex primer ministro Gordon Brown instara a las autoridades a estudiar si las víctimas fueron objeto de trata dentro y fuera del país.