edición general
6 meneos
8 clics
La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein

La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein

La Policía del condado de Essex, en Reino Unido, ha informado este jueves de que está examinando información sobre vuelos privados con origen y destino en el aeropuerto Londres-Stansted en relación con los documentos difundidos sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una semana después de que el ex primer ministro Gordon Brown instara a las autoridades a estudiar si las víctimas fueron objeto de trata dentro y fuera del país.

| etiquetas: policia , britanica , examina , aeropuerto , stansted , epstein
5 1 0 K 57 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
josde #1 josde *
"Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con los vuelos privados con origen y destino en el Aeropuerto de Stansted tras la publicación de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos", ha aclarado un portavoz de la Policía de Essex --condado donde se ubica el citado aeropuerto-- en una declaración recogida por la cadena británica BBC.
0 K 20
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Los demás usamos Ryanair
0 K 10
dilsexico #3 dilsexico
El otro día me partí de risa con un comentario refiriéndose al príncipe Andrés como: "The artist formerly known as Prince Andrew". Para los que pillen la referencia.
0 K 10

menéame