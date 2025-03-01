edición general
Se podrían haber encontrado túneles misteriosos esbozados por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV (ENG)

Los científicos han descubierto algo oculto debajo del Castillo Sforza en Milán, Italia, los investigadores solo podían especular basándose en un boceto de Leonardo de alrededor de 1495 y referencias en otras fuentes históricas: pasadizos subterráneos probablemente destinados a los soldados. El descubrimiento se produjo gracias a estudios que tenían como objetivo digitalizar las estructuras subterráneas del Castillo mediante métodos no destructivos como el radar de penetración terrestre y el escaneo láser. (texto en inglés)

