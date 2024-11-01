Podemos entra en campaña electoral: pide la nacionalización de Repsol

Podemos entra en campaña electoral. El grupo de Ione Belarra e Irene Montero lanzarán este viernes una campaña para pedir la nacionalización de Repsol. Para ello, han organizado un acto en la sede de la formación en la que se espera que participen la eurodiputada Montero, así como el ex líder de Greenpeace, Juntxo López Uralde.
| etiquetas: podemos , irene montero , repsol
Pero no lo van a hacer porque el partido no está en manos de comunistas, sino de taradas feminazis que son un puto topo de la derecha.
Nadie ha hecho más por la derecha en este país que la subnormal de Irene Montero hablando raro en el Congreso. Traidora asquerosa, mal rayo la parta.
No les interesa abrocharse la camisa de abajo hacia arriba. Quieren romperla para que la gente que se mueve mas por los sentimientos que por la razón les voten.
Generan ruido para volverse relevantes de nuevo, no soluciones
x.com/irenemontero/status/1986518516464337360?s=46&t=RH8sqHY8r0S-Y
Ya era hora de que tuvieramos un partido con responsabilidad de estado.
Vamos Podemos! Sí se puede!
Propuestas por y para analfabetos económicos.
Como no se nos ha podido ocurrir antes tan brillante idea.
-Auditoria de la deuda.
-Banca pública
-Agencia publica de vivienda con los pisos de la SAREB
-Derogar el articulo 135 de la Constitución
-Limitar el sueldo de los eurodiputados
-Derogar el Plan Bolonia
-Cerrar los CIES
-Derogar el Tratado de Lisboa
-Revertir la reforma laboral de Rajoy.
...
-Nacionalizar Repsol
¿o se creen que se puede nacionalizar de gratis?
Navegando un poco, parece que tiene un valor estimado de entre 15 y 18 mil millones de €, el presupuesto anual de alguna de las CCAA medianas (incluyendo sanidad, educación, etc.).
Cuñat dixit