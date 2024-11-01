edición general
Podemos entra en campaña electoral: pide la nacionalización de Repsol

Podemos entra en campaña electoral. El grupo de Ione Belarra e Irene Montero lanzarán este viernes una campaña para pedir la nacionalización de Repsol. Para ello, han organizado un acto en la sede de la formación en la que se espera que participen la eurodiputada Montero, así como el ex líder de Greenpeace, Juntxo López Uralde.

#14 tierramar
Este es el camino: que se ocupen de lo importante para la mayoria de los ciudadanos, lo que afecta a la carestia de la vida de todos, hasta el punto de que mucha gente no llega a final de mes trabajando. Y con medidas dirigidas a luchar contra la tendencia a que cada vez hay mas pobres, España es el pais con mayor pobreza de la UA. Priorizar medidas como esta, el derogar la reforma laboral del 2012, tener un banco publico, compañia de electridad publicas, hacer leyes que limiten las…   » ver todo el comentario
3
Lyovin81 #23 Lyovin81
#14 Ojalá. Yo volvería a votarlos si se centrasen en la vivienda, en las condiciones laborales, en la protección total de los servicios públicos... Y mandasen el feminismo a tomar por culo.
Pero no lo van a hacer porque el partido no está en manos de comunistas, sino de taradas feminazis que son un puto topo de la derecha.
Nadie ha hecho más por la derecha en este país que la subnormal de Irene Montero hablando raro en el Congreso. Traidora asquerosa, mal rayo la parta.
0
Torrezzno #13 Torrezzno *
Podemos no escapa del populismo tristemente. Podría proponer la creación de una empresa pública centrada solo en renovables. Para que quieren los combustibles fósiles de Repsol?

No les interesa abrocharse la camisa de abajo hacia arriba. Quieren romperla para que la gente que se mueve mas por los sentimientos que por la razón les voten.

Generan ruido para volverse relevantes de nuevo, no soluciones
2
escuadron #2 escuadron
Enlace directo al tuit para el que no lo crea
x.com/irenemontero/status/1986518516464337360?s=46&t=RH8sqHY8r0S-Y
Ya era hora de que tuvieramos un partido con responsabilidad de estado.
Vamos Podemos! Sí se puede!
2
#1 giputxilandes
Y dos huevos duros.
2
Robus #16 Robus
#1 he entrado a poner eso.
0
bronco1890 #7 bronco1890
Debe andar por los 20.000 millones de capitalización en bolsa, si los pagan ellos yo encantado.
Propuestas por y para analfabetos económicos.
2
ehizabai #4 ehizabai
Y que manden a Josu Jon a la oficina de Papua Nueva Guinea.
2
alcama #5 alcama
Podemos es un partido irrelevante. Debe ser el 5° o 6° partido en España, y tiene una sobre exposición en los medios, más que nada por exotismo que por representación real de los españoles
2
#9 Jatetu
#5 Es un partido irrelevante que curiosamente copa los infomerciales de TVE. Qué curioso.
1
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
Si nacionalizamos Repsol la gasolina ya no contamina.
Como no se nos ha podido ocurrir antes tan brillante idea. :troll:
1
TonyStark #10 TonyStark
#_5 no tan irrelevante como tu
2
#6 VFR *
Exprópiese
1
Quel #3 Quel
Bienvenidos a Cubezuela del Norte.
2
#12 chocoleches
#3 Mejor hablamos de Equinor la petrolera que tiene al gobierno de Noruega como accionista mayoritario.
1
Quel #25 Quel
#12 También podemos hablar de si la tortilla española es con o sin cebolla.
0
JosAndres #17 JosAndres
Tranquilos, lo que quieren decir es que añaden la nacionalización de Repsol a la lista de cosas prometidas y pendientes:

-Auditoria de la deuda.
-Banca pública
-Agencia publica de vivienda con los pisos de la SAREB
-Derogar el articulo 135 de la Constitución
-Limitar el sueldo de los eurodiputados
-Derogar el Plan Bolonia
-Cerrar los CIES
-Derogar el Tratado de Lisboa
-Revertir la reforma laboral de Rajoy.
...
-Nacionalizar Repsol
1
Asimismov #11 Asimismov *
Ya rescatamos una vez a Repsol cuando salió de YPF, luego que si iban a irse de España y nadie dijo nada. Repsol debería de haber sido nacionalizada hace años.
0
Robus #18 Robus
¿y de donde sacarán el dinero para nacionalizarla lo cuentan también?

¿o se creen que se puede nacionalizar de gratis?
0
ChatGPT #27 ChatGPT
#18 es posible que hayan aprendido a “nacionalizar” en ciertos países en los que la seguridad jurídica es bastante floja …
0
duende #21 duende
Siguen buscando un cerebro funcional, pero aún no lo han encontrado.
0
#19 F.c.r
Dentro del panorama de la izquierda, y cuando hablo de izquierda, estoy hablando de un partido que se preocupa por el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos, podemos es la única facción política que ha luchado y lleva como emblema el bienestar de la mayoría. Está medida vendría de perlas, si el estado aprovechará esas macro empresas para crear beneficios para el pueblo (vivienda, sanidad, educación etc..), y no que los beneficios se los lleven unos pocos privilegiados...
0
NotVizzini #22 NotVizzini
El petroleo nacionalizado contamina menos, CLARA-MENTE que diria Shakira...
0
#24 encurtido
Tengo mucha curiosidad por ese "os contamos cómo". Porque comprarla sería complicado / imposible por su costo.

Navegando un poco, parece que tiene un valor estimado de entre 15 y 18 mil millones de €, el presupuesto anual de alguna de las CCAA medianas (incluyendo sanidad, educación, etc.).
0
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
"Yo, antes votaba a Podemos...pero me han defraudado"
Cuñat dixit
0
ChatGPT #26 ChatGPT
#15 claro, nadie ha dejado de votar a podemos…
0
#8 Jatetu *
Podemos callarlos. Si en vez de 5 escaños se quedan con ninguno, sólo les quedará Canal Hez y TVE, donde están sobrerepresentados. Sin embargo, si gana la derecha y la presencia de los tertulianos en TVE pasa a representar el porcentaje real de lo votado, entonces Irene Montere, Pablemos y Dora La Justificadora de Violencia se quedan en Canal Hez, de donde nunca tenían que haber salido.
1

