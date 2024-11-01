Podemos entra en campaña electoral: pide la nacionalización de Repsol

Podemos entra en campaña electoral. El grupo de Ione Belarra e Irene Montero lanzarán este viernes una campaña para pedir la nacionalización de Repsol. Para ello, han organizado un acto en la sede de la formación en la que se espera que participen la eurodiputada Montero, así como el ex líder de Greenpeace, Juntxo López Uralde.