Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda "no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas"

"La ciudadanía merece transparencia y rigor, y ahora mismo no lo hay", afirma Silvia Tárano

1 comentarios
perejilyajo #1 perejilyajo
esta noche no duermo
1 K 18

