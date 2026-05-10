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El pluriempleo alcanza máximos con la crisis de la vivienda de fondo

El pluriempleo alcanza máximos con la crisis de la vivienda de fondo

En España, más de 600.000 personas cuentan con más de un trabajo a la vez.

| etiquetas: vivienda , crisis , empleo
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