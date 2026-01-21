'Plastic Man', de Jack Cole: el personaje que nos demostró que en el cómic nada es imposible  

Las aventuras de Plastic Man tienen más de humorístico que de superheróico, ya que no suele enfrentarse a supervillanos sino a gángsters y algún que otro nazi (era la época de la II Guerra Mundial) a los que combate tanto con su cuerpo (con el que es capaz de adoptar cualquier forma), como con su implacable verborréa. Pero también era realmente inteligente, ya que es un experto ladrón y un detective a la altura de Batman, con lo que no solo era capaz de expandir los límites de su cuerpo sino también los de su mente.