Los planetas personificados [Eng]  

Cómo los europeos medievales imaginaban los cuerpos celestes. En este manuscrito del siglo XI, los planetas parecen ser simplemente círculos hasta que, al observarlos con más atención, se observa una pequeña cabeza dentro de cada uno. También en esta ilustración del siglo IX vemos los planetas como círculos con una figura en su interior. Aunque la iglesia primitiva se opuso firmemente a la astrología, los cristianos posteriores redefinieron los planetas como instrumentos de la voluntad de Dios; por lo tanto, su estudio estaba permitido o inclus