El plan de prevención de incendios de Las Médulas no llegará hasta diciembre, tras arder 2.000 hectáreas protegidas

La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado una investigación a los municipios afectados por el fuego para saber si contaban con los planes de prevención a los que obliga la Ley de Montes del año 2003. A las comunidades también las obliga un plan desde el año 2022 a raíz de los grandes incendios de ese año, que calcinaron buena parte de la provincia de Zamora en la sierra de la Culebra. Según ha verificado este periódico, el Ayuntamiento de Carucedo —uno de los tres en los que se engloba el paraje— adjudicó hace apenas un mes, el pasado...