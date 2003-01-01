edición general
El plan de prevención de incendios de Las Médulas no llegará hasta diciembre, tras arder 2.000 hectáreas protegidas

La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado una investigación a los municipios afectados por el fuego para saber si contaban con los planes de prevención a los que obliga la Ley de Montes del año 2003. A las comunidades también las obliga un plan desde el año 2022 a raíz de los grandes incendios de ese año, que calcinaron buena parte de la provincia de Zamora en la sierra de la Culebra. Según ha verificado este periódico, el Ayuntamiento de Carucedo —uno de los tres en los que se engloba el paraje— adjudicó hace apenas un mes, el pasado...

| etiquetas: incendio , las médulas , león , unesco , prevención , junta , pp
#7 PerritaPiloto
Después de que ardan 2000 hectáreas ya poco se puede prevenir. Ahora importa la recuperación, y además la prevención.
Beltenebros #1 Beltenebros
Es una verdadera vergüenza.
victorjba #6 victorjba
El PP con retraso. Y además llegando tarde.
Pointman #3 Pointman
Es que desde 2003 apenas han tenido tiempo.
Kantinero #5 Kantinero
Van a andar ahora con prisas, a ver si cantan por los campos de futbol de Castilla, Mañueco hijoputa
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Aunque llegase mañana, ya sería tras haber ardido 2 000 hectáreas protegidas.
#8 diablos_maiq
Funcionará perfectamente, seguro que el año que viene no vuelve a haber otro incendio.
Cantro #9 Cantro
Justo estos días estoy haciendo un vídeo que grabé con el dron por allí y me encoge el corazón comparar aquello con lo que veo ahora en prensa.

Para algunos la muerte es poco castigo
ixo #11 ixo
Hay tiempo, hay tiempo pa' comer. xD
#10 beltraneja
Hay más zonas a proteger, a ver cuando el plan para todas.
