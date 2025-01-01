"Un plan criminal": palestinos se enfrentan a disparos indiscriminados en los puntos de distribución de alimentos.(ENG)

The Guardian analizó más de 30 vídeos de disparos cerca de los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GFH), respaldada por Estados Unidos e Israel. Más de 2.000 palestinos resultaron heridos durante los 48 días investigados, principalmente por disparos.De los 21 días de tiroteos en centros de distribución de alimentos en junio, en los que resultaron heridos unos 2.000 palestinos, el ejército israelí reconoció haber abierto fuego.(ANÁLISIS COMPLETO DE LAS PRACTICAS CRIMINALES)