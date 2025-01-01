edición general
"Un plan criminal": palestinos se enfrentan a disparos indiscriminados en los puntos de distribución de alimentos.(ENG)

The Guardian analizó más de 30 vídeos de disparos cerca de los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GFH), respaldada por Estados Unidos e Israel. Más de 2.000 palestinos resultaron heridos durante los 48 días investigados, principalmente por disparos.De los 21 días de tiroteos en centros de distribución de alimentos en junio, en los que resultaron heridos unos 2.000 palestinos, el ejército israelí reconoció haber abierto fuego.(ANÁLISIS COMPLETO DE LAS PRACTICAS CRIMINALES)

#2 albx
Quizás si The Guardian no hubiese defendido incondicionalmente al sionismo, no hubiese despedido a un dibujante por una viñeta de Netanyahu y no hubiera llevado a cabo una campaña para echar a Corbyn y sustituirlo por un conocido sionista como Stamer, quizás no se hubiese llegado hasta este punto.
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Solo se me viene a la cabeza esto.  media
kreepie #3 kreepie
#1 es que literalmente en ese ejército hay tarados de ese mismo calibre y se les permite y aplaude. Es que es lo mismo.
efectogamonal #4 efectogamonal
MSF lo vivieron en sus propias carnes y ya lo ha denunciado:

www.meneame.net/m/actualidad/investigacion-msf-concluye-centros-distri

Dudo mucho que The guardian se haya arriesgado en enviar un equipo informativo a Gaza para realizar dicha investigación, porque ya estarían muertos como los de Al jazeera {0x1f525}
vviccio #5 vviccio
Décadas de apartheid, limpieza étnica y ahora genocidio mientras Hollywood ocultaba la cara siniestra de Israel con sus series y películas.
