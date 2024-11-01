El PKK anuncia su retirada de Turquía tras 40 años de lucha

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo que retirará a todos sus combatientes del territorio turco, una medida considerada histórica en medio del proceso de paz con Ankara. Considerado como un grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su «lucha armada» que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado alrededor de 45.000 muertos.