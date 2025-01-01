edición general
Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar

La Junta de Castilla y León ha denunciado en la tarde de este miércoles que «alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar», iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra desde el pasado jueves en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). A través de una publicación en el perfil 'Naturaleza Castilla y León' de la red social X, el Gobierno autonómico explica que esta situación ha «roto la estrategia» de extinción, de forma que..

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Lo ocurrido presumiblemente de forma intencionada ha generado un nuevo foco en dicho incendio, situado en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en el término municipal de Igüeña, en la comarca del Bierzo. Tenían que ser mucho mas fuertes las condenas de los que pillaran como piromanos o de fuegos intencionados.
1 K 40
#6 mancebador *
#1 Las penas máximas son de 20 años.

#4 Ya se hace, de hecho son ya varios los detenidos este año.
1 K 20
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#6 Tenían que ser 20 años pero trabajando con pico y pala para restaurar lo que han quemado o construyendo las viviendas quemadas por su culpa y si hay victimas 20 años y un día.
0 K 20
#15 mancebador
#13 Estoy de acuerdo.
0 K 10
#16 osmond
#1 Quiero creer que será algún iluminado intentando hacer un contrafuego por su cuenta. No se puede ser tan hijo de puta.
0 K 6
alfre2 #12 alfre2
Quedamos en que estos idiotas comían jamón o no?
0 K 12
Connect #4 Connect
Si a un violador que muchas veces es un enfermo, se le busca y mete en prisión, ¿por qué a estos pirómanos que ademas de enfermos crean terrorismo no se les busca y mete en prisión? Los daños del fuego son tan graves que deberia incluso habiltarse búsqueda por satélite. Se puede localizar a un ucraniano agazapado en una trinchera de camuflaje, ¿y no se puede localizar a un terrorista con un mechero?
0 K 12
#9 Leon_Bocanegra
#4 ¿por qué a estos pirómanos que ademas de enfermos crean terrorismo no se les busca y mete en prisión?


De donde saca usted que no se les busca o no se les mete en prisión?
1 K 29
Aokromes #7 Aokromes
tendrian que usarse drones para vigilar la retaguardia para buscar a estos terroristas y llevarlos a la justicia.
0 K 11
Jaime131 #2 Jaime131
Deberían prenderle fuego a él, por delante y por detrás.
0 K 10
#3 Sammy_Jankis
#2 Meterle una antorcha por detrás
1 K 17
Walldrop #14 Walldrop *
Otra vez la llama dragón? Perdonad mi comentario pueril pero me tiene loco loco (pic related es de ayer www.meneame.net/story/diez-anos-recortes-bomberos-medios-antiincendios )  media
0 K 9
#5 ElmaEscobar
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento para «llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor»

Me parece que está tirando piedras a su propio tejado con esa frase
0 K 8
#11 Jarod_mc
estos fanáticos de mierda a quien atienden? son como el que te vote txapote
0 K 7
#8 k-loc
A los pirómanos como este les arreglaba yo el problema rápidamente: metemos su mano dentro del fuego que acaba de iniciar, que se le tueste un poco y verás que rápido se le quita la tontería.
0 K 7
#10 Leon_Bocanegra *
#8 eso funcionará con un incendiario, con un pirómano lo mismo no funciona. No he tratado con pirómanos pero si con gente con potomania y recuerdo un compañero que decía: "a ese le metía yo la cabeza en el WC para que beba agua de ahí, ya verás que pronto se le quitaba la potomania"

Hasta que un día que le habíamos cortado todo acceso al agua lo encontramos metiendo la cabeza en el WC para beberse el agua de ahí.
0 K 11

