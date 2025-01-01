Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar

La Junta de Castilla y León ha denunciado en la tarde de este miércoles que «alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar», iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra desde el pasado jueves en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). A través de una publicación en el perfil 'Naturaleza Castilla y León' de la red social X, el Gobierno autonómico explica que esta situación ha «roto la estrategia» de extinción, de forma que..