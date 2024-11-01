Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra. Klaus Badelt: Navegando en aguas turbulentas… con una ayudita de mis amigos

Es una de las bandas sonoras más reconocibles y populares de la historia de la música de cine. Cambió la forma de musicalizar el mundo legendario e idealizado de los piratas y sus tropelías. Ayudó a inmortalizar a un personaje ya mítico: el capitán Jack Sparrow nacido de la afiebrada inspiración de un Johnny Depp en estado de gracia. Y la historia detrás de la creación de esta música ya convertida en mito es tan asombrosa como las aventuras del propio Sparrow (...) no fue, como podría pensarse, una serena travesía por los mares de la creación