edición general
1 meneos
87 clics

Qué es la pirámide truncada invertida

. En este tipo de entrenamiento se comienza aplicando grandes cargas al principio y pocas repeticiones, a medida que se avanza en la pirámide, es decir, en cada serie la carga va bajando y el número de repeticiones va aumentando. Esta técnica fue basada en la idea de que el entrenamiento iguala la habilidad del cuerpo de producir fuerza. Al descender en cada serie puedes seguir atacando tus fibras musculares a pesar de la fatiga. La pirámide truncada invertida es más eficiente para el aumento de masa muscular.

| etiquetas: training , entrenamiento , fitness , gym , gimnasio , pirámide , invertida
1 0 0 K 20 Gimnasio
2 comentarios
1 0 0 K 20 Gimnasio
#1 Leclercia_adecarboxylata
Llevaba 1 año pagando el gimnasio sin ir. El primer día fue una autoobligación, un "qué necesidad tengo de hacer esto". El segundo día ha sido un "tengo ganas de más". A ver si lo de que se liberan endorfinas, combate la depresión y aumenta la vitalidad del gimnasio va a ser verdad...
1 K 37
pepel #2 pepel
El embudo.
0 K 18

menéame