Qué es la pirámide truncada invertida

. En este tipo de entrenamiento se comienza aplicando grandes cargas al principio y pocas repeticiones, a medida que se avanza en la pirámide, es decir, en cada serie la carga va bajando y el número de repeticiones va aumentando. Esta técnica fue basada en la idea de que el entrenamiento iguala la habilidad del cuerpo de producir fuerza. Al descender en cada serie puedes seguir atacando tus fibras musculares a pesar de la fatiga. La pirámide truncada invertida es más eficiente para el aumento de masa muscular.