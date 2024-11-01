Las pinturas de Mirza Hamid en los muros de las escuelas dañadas por la guerra  

Mirza Hamid es uno de los artistas contemporáneos del grafiti y el arte callejero que durante años ha pintado imágenes con colores terrosos en los muros de diferentes barrios de Teherán, como Oudlajan y Sangalaj, e incluso en ciudades como Damasco y Jorramshahr. Este artista insiste en mantener su obra alejada de los artistas contemporáneos del grafiti y el arte callejero, y en general de toda señal del arte político-social de moda. No se considera ni un protestante ni un reformista social. Él ve la destrucción como la realidad más cruda y...