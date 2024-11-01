edición general
La pintora malagueña Maite Rojas recibe la medalla de platino de París, la más alta distinción de la institución francesa

Rojas insiste en que no busca reconocimiento con este premio, ni con otros. "Mi intención nunca ha sido impactar, sino plasmar lo que yo sentía al observar las miradas de quienes retrataba", confiesa. Para la artista, cada pincelada tiene una raíz emocional profunda en la que intenta "despertar sensibilidad, empatía y consciencia": "Para mí, el arte también es terapia: cada obra nace de una profunda introspección".

powernergia #2 powernergia
"No hay nada imposible cuando decides apostar por lo que verdaderamente amas"

Es muy bonito, pero es mentira.

Aparte de ello, enhorabuena.
themarquesito #3 themarquesito
#0 Se te ha escapado un plural en el titular, cuando en realidad es en singular: "la institución francesa", no "las instituciones francesas"
#1 Leclercia_adecarboxylata
Para quien quiera saber más de ella:

x.com/maiterojas22
