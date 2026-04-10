Pillan a un motorista cuadriplicando la tasa de alcohol, se niega a repetir la prueba y se va andando a un bar en Palma

Un hombre de nacionalidad colombiana y 64 años de edad está siendo investigado por la Policía Local de Palma por cuadriplicar la tasa de alcohol y posteriormente negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas. Los hechos se remontan al pasado día 1 de abril, alrededor de las 20.35. Varios agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) patrullaban por la zona de Es Fortí cuando observaron a un motorista que estaba utilizando su teléfono móvil en su semáforo. Cuando la señal luminosa se puso en verde, el conductor inició