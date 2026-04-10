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Pillan a un motorista cuadriplicando la tasa de alcohol, se niega a repetir la prueba y se va andando a un bar en Palma

Pillan a un motorista cuadriplicando la tasa de alcohol, se niega a repetir la prueba y se va andando a un bar en Palma

Un hombre de nacionalidad colombiana y 64 años de edad está siendo investigado por la Policía Local de Palma por cuadriplicar la tasa de alcohol y posteriormente negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas. Los hechos se remontan al pasado día 1 de abril, alrededor de las 20.35. Varios agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) patrullaban por la zona de Es Fortí cuando observaron a un motorista que estaba utilizando su teléfono móvil en su semáforo. Cuando la señal luminosa se puso en verde, el conductor inició

| etiquetas: pillan , motorista , cuadriplicando , tasa alcohol , niega , repetir , prueba
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9 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Hay que celebrar las cosas.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
el sospechoso dijo no desear hacer la prueba y abandonó el lugar hacia un bar cercano

Sobran las palabras.
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Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
#3 por lo menos no le echó los tejos a una agente mientras le hacen el control, a diferencia de uno que conozco. Todo lo demás, igual.
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#4 ¿Cómo quedó la cosa? :popcorn:
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Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#7 se fue al bar con un fajo de papeles amarillos y un "vete ahora que todavía puedes" de parte de la policía. Suerte tuvo que sólo le hicieran soplar, porque si le dan el drogotest habría conseguido el pleno al quince.
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#8 ¿Pero hubo tema o no hubo tema? :shit:
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a69 #6 a69
#3 Que poca autoridad la policía de Palma, ni que fuera un político del PP
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#2 Tensk
Si iba en moto, está claro que no le afectaba el alcohol o se habría caído ya antes de llegar al control.
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Falk #5 Falk
Los límites son tan bajos q cuadruplicar la tasa de alcoholemia lo mismo no es tanto como pensamos
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menéame