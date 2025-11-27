edición general
La pila de entrada en Linux, una descripción general de la arquitectura de un extremo a otro [ENG]

Exploremos y desofusquemos la pila de entrada en Linux. Nuestro objetivo es comprender sus componentes y lo que hace cada uno. El manejo de entradas se puede dividir en dos partes, separadas por una capa común: gestión a nivel de kernel, la capa media (exposición) y la gestión en espacio de usuario. Intentaremos darle sentido a todo esto, una cosa a la vez, con un enfoque lógico y coherente.

| etiquetas: pila , entrada , input , linux , kernel , udev , evdev , libinput
1 comentarios
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Yisusfakingkraist, el contenido de este meneo es tremendo. Pero en en todos los sentidos.

Aún así, meneo, porque aunque a mí me suene a chino mandarino, entiendo que hay currazo detrás, y puede resultar de utilidad para alguien.
