Las piezas de ropa cosidas más antiguas del mundo estuvieron guardadas en una cueva de Oregón durante 12.000 años [Eng]  

En 1958, un arqueólogo aficionado desenterró una colección de fibra, madera, cuero y otros materiales en la cueva de Cougar Mountain, Oregón. La colección permaneció en su poder hasta la década de 1980. Entre los 55 artículos revisados para su inspección, los investigadores identificaron dos piezas de piel de animal cosida. La datación por radiocarbono reveló que estas pieles tenían al menos 12.000 años de antigüedad, lo que las convierte en las piezas de ropa cosida más antiguas conocidas del mundo. Artículo reciente de Science Advances