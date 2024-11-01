edición general
6 meneos
4 clics
Petro denuncia intentos externos de influir en elecciones colombianas

Petro denuncia intentos externos de influir en elecciones colombianas

El presidente de Colombia denunció que dirigentes políticos nacionales promueven acciones en su contra en escenarios internacionales. Durante su intervención pública más reciente, el presidente acusó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de influir en la próxima contienda electoral mediante recursos financieros. Según el mandatario, varios de estos actores han viajado a Miami y Washington para solicitar apoyo de autoridades estadounidenses con el objetivo de desacreditarlo, presentarlo como jefe de narcotraficantes e incluso promover su..

| etiquetas: petro , elecciones en colombia , banco interamericano de desarrollo , bid
5 1 0 K 80 politica
1 comentarios
5 1 0 K 80 politica
aupaatu #1 aupaatu *
Si se comporta como las SS en su amada patria saltandose todas las leyes por decreto,sin que el resto del mundo lo condene, me imagino que nadie dudará que no se salva nadie de su enfoque mesiánico de salvador,que conducen a la guerra y destrucción de los que no lo comparten
0 K 9

menéame