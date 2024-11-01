edición general
Petro: "Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este lunes que su país ha restablecido los vuelos desde y hacia Venezuela, en medio de las amenazas y agresiones que ejecuta EE.UU. en el Caribe a través de las acciones de presión ejercidas por la administración de Donald Trump. "Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo", expresó Petro a través de la red social X, donde señaló que la situación actual amerita vías diplomáticas para su resolución.

#1 Mustela
Bien dicho.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Esperando la condena de los gobiernos europeos a la agresión gringa en Latinoamérica

[Imagen de estepicursor]
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 :roll:  media
Veelicus #3 Veelicus
Yo no cogería uno de esos aviones, no seria el primer avión civil que los USA derriban
Connect #4 Connect
Y que van a hacer? Cargarse un avión lleno de pasajeros de Iberia? xD
oceanon3d #6 oceanon3d
#4 ¿Lo sudas? ... Vendrán que fue un misil caducado de Maduro.

Ya lo han hecho antes.
