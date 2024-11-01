Petro: "Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este lunes que su país ha restablecido los vuelos desde y hacia Venezuela, en medio de las amenazas y agresiones que ejecuta EE.UU. en el Caribe a través de las acciones de presión ejercidas por la administración de Donald Trump. "Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo", expresó Petro a través de la red social X, donde señaló que la situación actual amerita vías diplomáticas para su resolución.