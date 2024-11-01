edición general
Las personas que no saben lo que es sentir miedo a causa de una condición genética

Imagina saltar de un avión y no sentir nada. Ni adrenalina ni latidos cardíacos acelerados. Esa es la realidad de Jordy Cernik, un británico al que le extirparon las glándulas suprarrenales para reducir la ansiedad causada por el síndrome de Cushing, una enfermedad rara que se produce cuando las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol, la hormona del estrés.

3 comentarios
#1 Cuchifrito
"Imagina saltar de un avión y no sentir nada".
El hábito tiene el mismo efecto. Imagina ir metido en una maquina a 120km/h pasando a escasos metros de otras máquinas a la misma velocidad y de objetos estáticos. Cualquier imprevisto es una muerte asegurada, y ahí vamos tan tranquilos conduciendo.
1 K 22
pepillo2 #2 pepillo2
#1 si fuera como lo relatas habría miles de muertos al día y no es así. Imprevistos hay muchos y no conllevan a una muerte asegurada.
0 K 6
#3 Cuchifrito *
#2 Era un poco de licencia, cambia cualquier imprevisto por casi cualquier imprevisto que cause una colisión y ya lo tienes bien preciso.
0 K 10

