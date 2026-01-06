Una persona sin hogar muere en Badalona en plena ola de frío

Un hombre sin hogar ha muerto en una calle de Badalona (Barcelona) en plena ola de frío. Según fuentes municipales, la policía local ha recibido el aviso a las 14 de la tarde. Se trata de una persona de mediana edad, que ha fallecido en la entrada de un aparcamiento en la calle Torres i Bages. El caso está bajo secreto judicial. La presidenta de Badalona En Comú, Aïda Llauradó, ha denunciado el caso en sus redes sociales. En declaraciones a la SER, ha lamentado no tener ninguna información del operativo contra el frío del ayuntamiento y ha atr