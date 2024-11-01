Periodista israelí que informó sobre presuntos abusos sexuales a presos recibe amenazas y acoso (Eng)

Tras la emisión del vídeo, obtenido del Cuerpo de Abogados Generales Militares, Peleg se ha convertido en blanco de activistas, políticos y figuras mediáticas de la derecha. El ministro de Patrimonio de Israel, Amichay Eliyahu, sugirió en las redes sociales que Peleg debería ser encarcelado por difundir las imágenes. Las imágenes, emitidas en agosto de 2024 en un canal de noticias israelí, mostraban a soldados de reserva en la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios