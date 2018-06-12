Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo

“Guardiola nos vino a ver, y hay muchos otros deportistas que también han venido y quieren venir a echar una mano”, ha contado Camps. Esta es una situación extraordinaria: “Normalmente tenemos pequeñas ayudas y donaciones para hacer frente a los dos millones de euros que necesitamos para las operaciones marítimas, pero cuando hay hechos extraordinarios como estas reparaciones de 100.000 euros, seguimos necesitando la ayuda de la gente”.