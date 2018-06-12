Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo

“Guardiola nos vino a ver, y hay muchos otros deportistas que también han venido y quieren venir a echar una mano”, ha contado Camps. Esta es una situación extraordinaria: “Normalmente tenemos pequeñas ayudas y donaciones para hacer frente a los dos millones de euros que necesitamos para las operaciones marítimas, pero cuando hay hechos extraordinarios como estas reparaciones de 100.000 euros, seguimos necesitando la ayuda de la gente”.
Me gusta la discreción en estos casos...
help.openarms.es/miembro-openarms/?lang=es
Probablemente, de las ONGs que mejor van s aprovechar tus donaciones y además, desgravan o sea que podrás tener una triple recompensa por la labor humanitaria, por joder a los fachuzos de COZ y porque Perro Sánchez paga parte de la factura.
Salvar a gente de morir en el mar nunca puede considerarse tráfico de personas.
Espero reporten el bulo que esparces todo el que lea ésto.