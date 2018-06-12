edición general
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo

“Guardiola nos vino a ver, y hay muchos otros deportistas que también han venido y quieren venir a echar una mano”, ha contado Camps. Esta es una situación extraordinaria: “Normalmente tenemos pequeñas ayudas y donaciones para hacer frente a los dos millones de euros que necesitamos para las operaciones marítimas, pero cuando hay hechos extraordinarios como estas reparaciones de 100.000 euros, seguimos necesitando la ayuda de la gente”.

#1 Suleiman
Un 10 por Guardiola.
javibaz #2 javibaz
Le honra como persona.
mmlv #4 mmlv
Hay buenas personas y hay malnacidos dedicados a esparcir odio
frg #10 frg
#4 ¿El comentario que acabas de poner lo querías colgar de #3?
#6 Leon_Bocanegra
Todos mis respetos a ese señor.
Uda #5 Uda
Porque lo dice?
Me gusta la discreción en estos casos...
cosmonauta #7 cosmonauta
Por si alguien se anima:

help.openarms.es/miembro-openarms/?lang=es

Probablemente, de las ONGs que mejor van s aprovechar tus donaciones y además, desgravan o sea que podrás tener una triple recompensa por la labor humanitaria, por joder a los fachuzos de COZ y porque Perro Sánchez paga parte de la factura.
#9 Beltza01
Del 2018
Psicostasis #3 Psicostasis
A cambio de que no llevaran a nadie a Cataluña, sospecho.:-D
BRRZ #12 BRRZ *
#3 supongo que es por lo del reparto de menores y no entiendes que el reparto se ha hecho en base a unos criterios definidos y negociados en el congreso y que por lo que sea, las comunidades que tienen más de lo que toca en la operación no reciben nada y las que tienen menos (por lo que sea) han de recibir hasta lo que dice la operación. Pero en vez de cuestionar el cálculo cuestionamos el resultado, como cromañones quejándose porque el agua moja.
#8 Archaic_Abattoir
Pep sabe lo que hace. Desgrava impuestos con la donación y participa en el lucrativo negocio del tráfico de inmigrantes ilegales que provean la mano de obra explotable que piden los empresarios e incluso puede ser que alguno salga futbolista nacionalizable.
frg #11 frg
#8 ¿Esparces bulos porque te los crees o porque te pagan?

Salvar a gente de morir en el mar nunca puede considerarse tráfico de personas.

Espero reporten el bulo que esparces todo el que lea ésto.
