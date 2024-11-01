edición general
El Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

El Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas. No tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró un funcionario, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en 2026.

#1 anamabel
Que gran recuerdo deben tener los panameños de la última vez que los yankis invadieron su país:

-3.000 civiles muertos, incluyendo un periodista español asesinado desde un tanque estadounidense, como José Couso
-20.000 personas sin casa a consecuencia de la destrucción provocada por la invasión
-Desmantelamiento del ejército panameño
-Colocación del presidente marioneta Guillermo Endara, líder de la oposición, a la cual EEUU había "regalado" 10 millones $ en un gesto altruista que recuerda a la reciente intervención en favor de Milei en Argentina

Y todo eso en sólo 1 mes de intervención.
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
#1 Pero ha merecido la pena hombre. Ahora los panameños disfrutan de democracia gracias a los yankees :troll:
#3 concentrado
#1 Pues los estadounidenses también deben guardar un gran recuerdo de alguna vez que invadieron un país lleno de junglas selvas.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Tampoco te creas que eso es muy distinto a lo de antes. Noriega fue puesto por la CIA, aunque luego pensó que podía traficar sin darle su parte al tío SAM.
plutanasio #5 plutanasio
Sensacionalista es poco. Es un curso que hace Panamá e invita a otros países para que se formen con ellos. Llevan años haciéndolo con los kaibil, que es muchísimo más exigente.
ChatGPT #6 ChatGPT *
Esto son maniobras sanas, como las que hizo putin en la frontera con Ucrania hace 3 años. Verás
