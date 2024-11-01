El Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

El Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas. No tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró un funcionario, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en 2026.