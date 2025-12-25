edición general
2 meneos
3 clics

Pendientes de la asignatura pendiente: las moléculas "verdes"

Descarbonizar el transporte (sobre todo el marítimo y el aéreo) y ciertas industrias “duras” (como la siderurgia, la metalurgia, las químicas, las cementeras) sigue siendo la gran asignatura pendiente de la transición energética... Las Moléculas Verdes (hidrógeno, amoníaco, metanol, metano sintético y demás) siguen siendo muy muy caras en comparación con sus competidoras sucias, léase el gas, el petróleo, el el H₂ gris, el amoníaco convencional. En el Anuario ER de las Moléculas Verdes, identificamos actores y proyectos en busca de soluciones.

| etiquetas: combustibles , verdes , moléculas , hidrógeno , amoniaco , metanol
1 1 0 K 23 Energias
1 comentarios
1 1 0 K 23 Energias
#1 Pitchford
Donde las baterías eléctricas no lleguen, sólo quedarán en un futuro los combustibles verdes y los minireactores nucleares. Veremos quien se lleva el gato al agua, aunque probablemente compartan mercado.
0 K 18

menéame