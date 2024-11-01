Una película que brilla después de 100 años (En inglés)

Fue hace un siglo este fin de semana. El domingo 2 de mayo de 1926 se realizó la primera proyección pública de Las aventuras del príncipe Achmed tuvo lugar en Berlín. La película es el primer largometraje de animación que sobrevive en la actualidad. Es anterior Blancanieves por más de una década — y, después de cien años, sigue siendo algo increíble. La autora Cecile Starr escribió una vez: “Las aventuras del príncipe Achmed es una obra maestra aclamada… [que] también es divertida, sorprendente, aterradora, apasionada y entretenida...