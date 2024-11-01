Pegasus para todos ( Stop #ChatControl)

El 12 de diciembre de 2024, tras una intensa campaña, conseguimos bloquear el proyecto de ley europeo de monitorización automatizada de las conversaciones íntimas de la ciudadanía europea, conocido como #ChatControl
. Se consiguió una coalición de gobiernos que impidió alcanzar una mayoría cualificada. España no era uno de ellos, ya que se significó desde el principio con una de las posturas más extremas a favor. Lejos de querer evitar otro Pegasus, ahora es Pegasus para todos.
Está el panorama político para tirar con todos y buscar otros decentes.
fightchatcontrol.eu
¿se habla en nuestras tertulias en la TV de esta noticia tan importante, las consecuencias etc?
PPSOE igual están a favor, pero está claro que no se va a utilizar para revelar los mensajes internos del PP durante la DANA, sino para ir detrás de periodistas, activistas y todo aquel que se oponga al sistema