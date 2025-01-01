·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12523
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6683
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3301
clics
Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona
4103
clics
Pirómanos
3260
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
más votadas
630
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
446
Solo lo público salva al pueblo
435
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"
473
Leonardo DiCaprio construirá un hotel al norte de Tel Aviv en asociación con una organización israelí
500
Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
45
clics
Pedro Ramos Josa, experto en relaciones internacionales: “España está mandando un mensaje de debilidad ante la Unión Europea
Especialisto de Relaciones Internacionales habla de la situación de España en política exterior
|
etiquetas
:
política exterior
,
españa
,
campaña de gasto militar
2
1
2
K
-2
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
-2
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
harverto
Está la Unión Europea para exigir fortaleza, después de la humillación trumpetera...
4
K
63
#6
veratus_62d669b4227f8
Si, desde luego que es interesante,.por decir algo, la campaña pro armamentismo que estamos viviendo,.ahora con la estupidez de que Rusia nos invadira,luego será con China y luego con los extraterrestres o lo que haga falta. Y es llamativo que sea de la mano de los intereses del mismo pais de siempre los EEUU, tambien siempre dispuestos a vendernos las armas para defendernos de los.enemigod que ellos mismos crean. (Politica de chantaje con marruecos, expansion de la Otan hacia el Este o meter…
» ver todo el comentario
2
K
25
#7
Troylanas
Si ya lo dice entradilla: "un especialisto dice..." Yo de ese tipo de cuñaos me fio na y menos.
1
K
21
#8
sotillo
#7
Vende patrias de derechas, lo peor
0
K
12
#4
Lamantua
*
Especialisto y gollllllll .
1
K
18
#2
Ovlak
Ríete tú del "experto", que dice que el último impeachment en EEUU lo intentaron con Clinton
0
K
12
#9
Alcalino
Pues yo diría que es justo lo contrario
Es España la que se ha posicionado con más fuerza contra Trump e Israel, frente a la humillación del resto de Europa
0
K
10
#1
Pollas_en_vinagre
Me parece interesante ver en el as como colocan expertos que claman por el gasto militar.
0
K
9
#3
WcPC
#1
Un "experto"...
España no tiene política exterior independiente desde hace décadas, no es que ahora no tenga...
Si acaso se ha recuperado parte de la política exterior con un par de acciones, pero vamos, tenemos una mierda (comparado con lo que deberíamos tener debido a nuestro tamaño, la posición geográfica y los lazos históricos con América)
Este tipo está soltando ideología sin dar contexto y solamente verdades a medias.
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es España la que se ha posicionado con más fuerza contra Trump e Israel, frente a la humillación del resto de Europa
España no tiene política exterior independiente desde hace décadas, no es que ahora no tenga...
Si acaso se ha recuperado parte de la política exterior con un par de acciones, pero vamos, tenemos una mierda (comparado con lo que deberíamos tener debido a nuestro tamaño, la posición geográfica y los lazos históricos con América)
Este tipo está soltando ideología sin dar contexto y solamente verdades a medias.