Pedro Ramos Josa, experto en relaciones internacionales: “España está mandando un mensaje de debilidad ante la Unión Europea

Especialisto de Relaciones Internacionales habla de la situación de España en política exterior

| etiquetas: política exterior , españa , campaña de gasto militar
9 comentarios
#5 harverto
Está la Unión Europea para exigir fortaleza, después de la humillación trumpetera...
#6 veratus_62d669b4227f8
Si, desde luego que es interesante,.por decir algo, la campaña pro armamentismo que estamos viviendo,.ahora con la estupidez de que Rusia nos invadira,luego será con China y luego con los extraterrestres o lo que haga falta. Y es llamativo que sea de la mano de los intereses del mismo pais de siempre los EEUU, tambien siempre dispuestos a vendernos las armas para defendernos de los.enemigod que ellos mismos crean. (Politica de chantaje con marruecos, expansion de la Otan hacia el Este o meter…   » ver todo el comentario
#7 Troylanas
Si ya lo dice entradilla: "un especialisto dice..." Yo de ese tipo de cuñaos me fio na y menos.
sotillo #8 sotillo
#7 Vende patrias de derechas, lo peor
Lamantua #4 Lamantua *
Especialisto y gollllllll . :troll:
Ovlak #2 Ovlak
Ríete tú del "experto", que dice que el último impeachment en EEUU lo intentaron con Clinton xD xD
#9 Alcalino
Pues yo diría que es justo lo contrario

Es España la que se ha posicionado con más fuerza contra Trump e Israel, frente a la humillación del resto de Europa
Pollas_en_vinagre #1 Pollas_en_vinagre
Me parece interesante ver en el as como colocan expertos que claman por el gasto militar.
WcPC #3 WcPC
#1 Un "experto"...
España no tiene política exterior independiente desde hace décadas, no es que ahora no tenga...
Si acaso se ha recuperado parte de la política exterior con un par de acciones, pero vamos, tenemos una mierda (comparado con lo que deberíamos tener debido a nuestro tamaño, la posición geográfica y los lazos históricos con América)
Este tipo está soltando ideología sin dar contexto y solamente verdades a medias.
