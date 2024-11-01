Pedro Almodóvar, Loles León y más de 300 personalidades de la cultura leen en Madrid los nombres de los niños palestinos asesinados por Israel

Artistas con Palestina convoca la concentración 'Tienen nombre' en la Puerta del Sol de Madrid para apoyar a las ONG que ayudan contra el genocidio en Gaza y exigir el “cese inmediato de la masacre”. El cineasta Pedro Almodóvar, la actriz Loles León o el poeta y director del Instito Cervantes Luis García Montero se han concentrado hoy en la Puerta del Sol de Madrid para leer los nombres de los niños asesinados por el genocidio en Gaza. Se trata de una convocatoria organizada por Artistas con Palestina que tendrá lugar a lo largo del día hasta..