edición general
33 meneos
30 clics
Pedro Almodóvar, Loles León y más de 300 personalidades de la cultura leen en Madrid los nombres de los niños palestinos asesinados por Israel

Pedro Almodóvar, Loles León y más de 300 personalidades de la cultura leen en Madrid los nombres de los niños palestinos asesinados por Israel

Artistas con Palestina convoca la concentración 'Tienen nombre' en la Puerta del Sol de Madrid para apoyar a las ONG que ayudan contra el genocidio en Gaza y exigir el “cese inmediato de la masacre”. El cineasta Pedro Almodóvar, la actriz Loles León o el poeta y director del Instito Cervantes Luis García Montero se han concentrado hoy en la Puerta del Sol de Madrid para leer los nombres de los niños asesinados por el genocidio en Gaza. Se trata de una convocatoria organizada por Artistas con Palestina que tendrá lugar a lo largo del día hasta..

| etiquetas: pedro almodóvar , loles leon , mas de 300 personalidades de la cultura
28 5 1 K 327 cultura
5 comentarios
28 5 1 K 327 cultura
reivaj01 #3 reivaj01
Fakejóo pudo haber leído esa lista pero no quiso
4 K 50
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 El si acaso leerá el nombre de algún soldado muerto Israelí por fuego amigo, que estaba matando a inocentes, es lo suyo y va con sus ideales.
1 K 23
Robus #5 Robus
#3 Imposible, pone "personalidad de la cultura" y "leen" y el no cumple ninguna de esas dos características.
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ponen su voz hasta las 22 horas para denunciar y para nombrar uno a uno los nombres de los 18.500 niños y niñas asesinados en Gaza.
2 K 31
#2 Tecar
Manda huevos que la Vuelta haya tenido que pasear un equipo sionista por Euskal Herria para que esto se precipite.
2 K 18

menéame