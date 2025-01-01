PCjs Machines: la web que te permite revivir sistemas y programas antiguos desde tu navegador

La nostalgia tecnológica tiene un nuevo templo en internet: PCjs Machines, una plataforma que permite emular directamente en el navegador algunos de los ordenadores, sistemas y programas más icónicos de las décadas de 1970, 1980 y 1990. Sin necesidad de instalar nada, los usuarios pueden volver a experimentar la lentitud de un procesador de 8088, el zumbido de los primeros gráficos en CGA o los menús de Windows 95 tal y como fueron concebidos hace 30 años.