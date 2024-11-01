Patentan una mama interactiva que reproduce su estructura interna, los tipos de leche que se producen según la edad del bebé y los tipos de pezón

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, menos del 50% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva; la prevalencia global se mantiene en un promedio del 49 %, lejos de la meta del 70 % fijada para 2030. Los mitos sobre el tamaño o la forma del seno y del pezón son frecuentes y suelen derivar en la falsa idea de que algunas mujeres “no pueden amamantar”. Según la experta, el tamaño de la mama no determina la cantidad de leche producida, pues en este caso el tamaño está determinado por la grasa.